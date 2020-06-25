نتنياهو: إسرائيل ستتعاون مع الإمارات لمواجهة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال كلمةٍ ألقاها مساء اليوم الخميس، في إحدى القواعد الجوية في البلاد، إنه سيتمّ التعاون بين إسرائيل والإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكر نتنياهو خلال حديثه أنه "في غضون دقائق قليلة، سيُعلن وزيرا الصحة في إسرائيل والإمارات عن تعاون (في ما بينهما) لمجابهة كورونا".

وذكر نتنياهو أن "هذا التعاون سيكون في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا"، مُعتبرا أن التعاون التطبيعيّ؛ "من شأنه تحسين الأمن الصحي في المنطقة بأسرها".

وأَضاف نتنياهو: "هذا نتيجة الاتصالات المطولة والمكثفة في الأشهر الأخيرة. هذا سيجلب ’البركة’ للكثيرين في منطقتنا".

وقال: "كلما كنا أقوى؛ كنا أقوى في ردع أعدائنا وتقريب أصدقائنا"، على حدّ قوله.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قد قال الأسبوع الماضي، إن الإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل في بعض المجالات، داعيا إلى فتح قنوات تواصل مع إسرائيل، وذلك في سياق الرغبة الإماراتية الرسمية الجانحة نحو التطبيع.

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وأشار قرقاش في كلمة أمام مؤتمر للجنة الأميركية اليهودية AJC، وهي مجموعة معنية بالنهوض بحقوق اليهود إلى إمكانية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، معتبرا أنه "يمكن العمل مع إسرائيل في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومجال التكنولوجيا ومواجهة إيران، مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين".

وذكر قرقاش أن التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.

وادعى قرقاش أن "العلاقات مع إسرائيل لن تغير موقفه برفض ضم أراضي الضفة الغربية"، لافتًا إلى أن "حل القضية يجب أن يكون بحل الدولتين"، وتابع "نتطلع إلى منطقة أكثر استقرارًا وحل القضايا العالقة على طاولة المفاوضات مع إسرائيل".

يُذكر أن الوزير الإماراتي وسفير بلاده في واشنطن، يوسف العتيبة، كان قد جاهر في مقال نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" في الثاني عشر من الشهر الجاري، برغبة الإمارات بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، واضعا عدد من الاعتبارات الواهية لتبرير توجه كهذا، التي يصعب الاقتناع بها، ليصل إلى تلويح ضعيف بأنه "إما الضم أو التطبيع".

ويبدو أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي يتولاها رئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، أرادت الترويج لخطة "صفقة القرن" المرفوضة عربيا، من خلال استخدام مقال العتيبة في الصحيفة الإسرائيلية، وادعت في تعقيبها على هذا المقال أن "خطة السلام الأميركية، هي نقطة بداية للسلام".

وكشفت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن أن الملياردير الإسرائيلي – الأميركي، حاييم صبان، قدم نصائح للعتيبة بشأن مقاله المنشور في "يديعوت أحرونوت". وحسب القناة، فإن العتيبة توجه إلى صبان، قبل عشرة أيام، من أجل التشاور معه حول "كيفية توجيه رسالة إلى الرأي العام الإسرائيلي ضد الضم". وكان العتيبة قد شارك عدة مرات في ندوات "منتدى صبان" في واشنطن.