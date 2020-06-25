واشنطن تتمسك بتمديد حظر السلاح المفروض على طهران

الخميس 25 يونيو 2020

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو امتلاك بلاده للأدوات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، مشددا على أن واشنطن لن تتخلى عن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران.



وقال بومبيو في تصريحات صحفية الخميس: إن حملتنا للضغط على إيران، نهج صائب ونجحت في حرمانها من موارد تمول بها المنظمات الموالية لها".

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وأعرب مايك بومبيو، الأربعاء، عن أمله في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح المفروض على إيران، وذلك بعد ساعات من نشره خريطة تظهر المخاطر المرتبة على رفع الحظر.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي عقده:" نأمل أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي داعم لتمديد حظر السلاح على إيران"، المفترض أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

وشدد على أن منع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش منشآتها يطرح الكثير من الأسئلة