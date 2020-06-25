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شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إيرانية تقمع بائعي العملات .. شاهد والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، قيام قوات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي بالنزول إلى شارع فردوسي وسط العاصمة طهران، وقمع العشرات من بائعي العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
وذكرت قناة ”سحام نيوز“ الإصلاحية على ”تلغرام“، أن ”قوات خاصة من قوى الأمن الداخلي نزلت عصر اليوم الخميس إلى شارع فردوسي، وقامت بقمع واعتقال باعة العملات الأجنبية وتحديداً الدولار“.
ويضم شارع فردوسي في طهران عشرات المصارف ومكاتب الصيرفة، بالإضافة إلى البائعة المتجولين للعملات الأجنبية.
ويأتي قمع باعة العملات بعدما تراجع سعر صرف الريال الإيراني، الأربعاء، بشكل تاريخي حيث بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي أكثر من 200 ألف ريال إيراني
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