- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش غداً قضية سد النهضة والان مع التفاصيل
الخميس 25 يونيو 2020
قالت قناة العربية الإخبارية، ان فرنسا نجحت بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غداً الجمعة لمناقشة أزمة سد النهضة بينمصر وأثيوبيا .
وكانت مصر ، طلبت الإثنين من مجلس الأمن الدولي في رسالة وجهها إليه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي .
وترفض أثيوبيا التجاوب مع كافة الحلول التي تضمن التوزيع العادل لحصص نهر النيل، وتصر على تحويل مجرى النهر نحو سد النهضة الذي قامت ببناءه مؤخراً
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يناقش غداً قضية سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.