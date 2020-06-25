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مجلس الأمن يناقش غداً قضية سد النهضة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 25 يونيو 2020

قالت قناة العربية الإخبارية، ان فرنسا نجحت بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي غداً الجمعة لمناقشة أزمة سد النهضة بينمصر وأثيوبيا .

 

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وكانت مصر ، طلبت الإثنين من مجلس الأمن الدولي في رسالة وجهها إليه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي .

 

وترفض أثيوبيا التجاوب مع كافة الحلول التي تضمن التوزيع العادل لحصص نهر النيل، وتصر على تحويل مجرى النهر نحو سد النهضة الذي قامت ببناءه مؤخراً

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