شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ... 431 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 11338 مصابا. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 217 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8500 بعد تعافي 32 شخصًا آخرين.

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