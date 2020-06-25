شكرا لقرائتكم خبر عن 2437 إصابة جديدة بكورونا في العراق .. و 197 حالة في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 39139 إصابة, توزعت على محافظات "بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وأربيل وبابل وكربلاء والديوانية وذي قار ونينوى وواسط وديالي وميسان والأنبار وكركوك وصلاح الدين ودهوك والمثنى ودهوك".

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 107 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1437 حالة وفاة, كما سجلت 1237 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 18051 حالة شفاء.

وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر تسجيل 197 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12445 إصابة.

وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 9 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 878 حالة وفاة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل شفاء 128 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 8920 حالة شفاء.