شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 10 عمال إغاثة جنوب غرب النيجر والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في منظمة غير حكومية تعمل في النيجر ومصادر أمنية، اليوم الخميس، إن 10 على الأقل من عمال الإغاثة المحليين في تلك المنظمة خطفوا في جنوب غرب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

ولم تتضح الجهة التي نفذت عملية الخطف التي تمت أمس الأربعاء. ووقع الخطف في منطقة بالنيجر تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف أن هناك 500 طفل محتجزين في سجون النيجر ولفتت المنظمة أنها تقوم بالتنسيق والحكومة، في تعزيز آليات العدالة للعمل من أجل مصلحة الأطفال وتعزيز بدائل الاحتجاز.

وأشارت يونيسيف إلى أنه في ذكرى يوم الطفل الأفريقي، قامت اليونيسف والمجتمع المدني بزيارة إلى مركز نيامي للاحتجاز لافتة إلى أن البلاد تضم أكثر من 500 طفلا محتجزا معظمهم لم يحاكم أو حكم عليه.