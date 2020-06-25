وقالت جابرو في تغريدة لها على تويتر تابعتها الخليج 365، "احبتي النازحين المشمولين بمنحة العودة والتي يطالب بها بعضكم وهو حق مكفول لكم اودّ التوضيح بان تلك المنحة متوقفة على التخصيصات المرصودة لوزارتنا".



واوضحت، "الى هذه الساعة لم تصلنا تلك التخصيصات بسبب الازمة المالية في البلاد واعدكم فور وصول التخصيصات ستوزع عليكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: منحة العودة متوقفة على التخصيصات المرصودة لوزارتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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