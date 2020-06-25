فيفا يوافق على إقامة بطولة دولية بمشاركة منتخبات عربية في قطر

وقال بيان صادر عن اجتماع مجلس الفيفا إن "المجلس برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، يدعم مقترح من اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022 لإقامة البطولة الدولية المقترحة بمشاركة منتخبات عربية من أسيا وأفريقيا على أن تقام بمشاركة اللاعبين المحليين في هذه المنتخبات".وستستضيف قطر البطولة المذكورة في الفترة ما بين 1-18 كانون الاول 2021 على أن ينظمها اللجنة المحلية المنظمة لمونديال قطر 2022 فيما سيسمح للمنظمين باستخدام كل التجهيزات المقترحة لتشغيل وتنظيم بطولة كأس العالم – قطر 2022.

وكان مجلس الفيفا قد وافق في بالإجماع أيضا على خطة مساعدات للاتحادات الوطنية لتخفيف تداعيات وآثار جائحة كورونا على كرة القدم.

