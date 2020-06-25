ترامب: هناك انخفاض في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا وسط تنامي الإصابات



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع وتيرة الإصابات بهذا الفيروس في بلاده. وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس الصيني يرتفع بفضل الاختبارات الجيدة جدا، بينما عدد الضحايا ينخفض"، مضيفاً أن "الأخبار المزيفة (The Fake News) لا ترغب بإعلامكم بذلك".



وما تزال الولايات المتحدة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، واليوم الخميس، كشفت سلطات خمس ولايات، هي فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الإصابة بعدوى كورونا في أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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