وتابع، "تم الاتفاق أيضا عن أمكانية المصانع عن طريق محافظة إيلام بتجهيز كافة المستشفيات من ماتحتاجه من أوكسجين طبي"، داعيا رئيس الوزراء الى "التدخل العاجل بتسهيل الاجراءات من خلال ادخال الاوكسجين والمواد الطبية الاخرى من ايران والكويت والدول التي تتوفر فيها ومنع العراقيل التي يتم وضعها من اجل ان يستفيد تجار الازمات".
واشار الى أن "حياة الناس تحتاج اجراءات وقرارات شجاعة وعدم ترك الامور الى المجهول"، مؤكدا بالقول "يا اهلنا في واسط وعموم العراق ثقوا لا علاج سوى ملازمة بيوتكم وعدم الخروج والاختلاط وكذلك انصح الملامسين والمصابين بدون اعراض ان يلجئوا للحجر المنزلي الحقيقي وعدم الخروج".
كانت هذه تفاصيل خبر واسط تتفق مع محافظة ايرانية لتجهيزها بالأوكسجين السائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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