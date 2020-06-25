واسط تتفق مع محافظة ايرانية لتجهيزها بالأوكسجين السائل

وقال المياحي ببيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "قبل قليل عدنا مع وفد من المحافظة قمنا بزيارة محافظة إيلام الايرانية وتم الاتفاق بشكل أولي على تجهيز واسط بكل ماتحتاجه من الاوكسجين السائل وستصل غدا أول شحنة بكمية جيدة".وتابع، "تم الاتفاق أيضا عن أمكانية المصانع عن طريق محافظة إيلام بتجهيز كافة المستشفيات من ماتحتاجه من أوكسجين طبي"، داعيا رئيس الوزراء الى "التدخل العاجل بتسهيل الاجراءات من خلال ادخال الاوكسجين والمواد الطبية الاخرى من ايران والكويت والدول التي تتوفر فيها ومنع العراقيل التي يتم وضعها من اجل ان يستفيد تجار الازمات".

واشار الى أن "حياة الناس تحتاج اجراءات وقرارات شجاعة وعدم ترك الامور الى المجهول"، مؤكدا بالقول "يا اهلنا في واسط وعموم العراق ثقوا لا علاج سوى ملازمة بيوتكم وعدم الخروج والاختلاط وكذلك انصح الملامسين والمصابين بدون اعراض ان يلجئوا للحجر المنزلي الحقيقي وعدم الخروج".