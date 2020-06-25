العراق يشارك في بطولة العالم للمواي تاي عبر الانترنت

2020-06-25 | 19:43
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أعلن الاتحاد العراقي للمواي تاي، موافقته على المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي المقرر اقامتها خلال شهر أيلول المقبل عبر الانترنت.
وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في بيان تلقته الخليج 365، إن "الاتحاد العراقي للمواي تاي، تلقى دعوة من نظيره الدولي للمشاركة في بطولة العالم المقرر اقامتها في شهر ايلول المقبل".
وأضاف ان "بطولة العالم للمواي تاي الافتراضية ستقام عبر الانترنت وبمشاركة اكثر من 90 دولة من بينها العراق".
وأوضح أن "الاتحاد العراقي ابلغ الكادر التدريبي بمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم، حيث أرسل الاتحاد الدولي تفاصيل المشاركة من اربعة أنظمة" وسيشارك العراق ايضا باربعة حكام، يقومون بتحكيم البطولة عبر الاون لاين".
وأضاف ان "بطولة العالم للمواي تاي الافتراضية ستقام عبر الانترنت وبمشاركة اكثر من 90 دولة من بينها العراق".
وأوضح أن "الاتحاد العراقي ابلغ الكادر التدريبي بمتابعة تدريبات اللاعبين في منازلهم، حيث أرسل الاتحاد الدولي تفاصيل المشاركة من اربعة أنظمة" وسيشارك العراق ايضا باربعة حكام، يقومون بتحكيم البطولة عبر الاون لاين".
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