تطبيعية الكرة تشكُر جميع المعزين بوفاة الأسطورة أحمد راضي

رياضة 2020-06-25 | 19:22 163 مشاهدة تقدمت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكل من قدم التعازي والمواساة، بوفاة النجم العراقي المونديالي، الأسطورة أحمد راضي، والذي فارق الحياة، الأحد الماضي، بعد معاناة مع فيروس كورونا



وأضافت ان "مصاب وفاة الأسطورة أحمد راضي كان فاجعاً ومؤلماً بقلب كل عراقي، لأنه ترك أثرا كبيرا عندما كان لاعباً وحتى بعد اعتزاله، كان نجماً بتواضعه وسمو أخلاقه وقربه من الجماهير العراقية التي فقدت شخصاً لا يمكن أن يعوض". وذكرت التطبيعية في بيان لها، أن "حجم المواساة والتعزية من قبل الاتحادات القارية والوطنية، وكذلك نجوم الرياضة العرب، كان كبيراً، وذلك لمكانة الراحل الكبيرة كجزء من تاريخ كرة القدم، ونأمل أن تكون هذه التعازي قد ساهمت بتخفيف الألم والحزن لمحبيه وعائلته".وأضافت ان "مصاب وفاة الأسطورة أحمد راضي كان فاجعاً ومؤلماً بقلب كل عراقي، لأنه ترك أثرا كبيرا عندما كان لاعباً وحتى بعد اعتزاله، كان نجماً بتواضعه وسمو أخلاقه وقربه من الجماهير العراقية التي فقدت شخصاً لا يمكن أن يعوض". وختمت: "سيبقى أحمد راضي جزءا من الماضي والحاضر والمستقبل للكرة العراقية، هكذا أشخاص لا ينساهم التاريخ أبداً، ونحن بدورنا نعي حجم الحزن والصدمة لعائلة الراحل، العراق من شماله إلى جنوبه هو أحمد راضي.. شكر الله سعيكم وعظّم أجوركم، ورحِمنا وإياكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وصرف عنا وعنكم البلاء وسوء القضاء".



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