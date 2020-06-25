رسمياً.. دورتموند يضم مدافع سان جيرمان مجاناً

رياضة 2020-06-25 | 19:18 2,491 مشاهدة أعلن نادي بروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس، تعاقده مع الظهير الأيمن البلجيكي الدولي توما مونييه بصفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي في 30 حزيران الحالي. وقال المدير الرياضي في دورتموند ميكايل تسورك، إن "توما مونييه هو لاعب أثبت موهبته على أعلى المستويات من ضمنها مسابقة دوري ابطال اوروبا والمنتخب الوطني لفترة طويلة". وأضاف "خبرته تعتبر إضافة كبيرة لنا".



وسيلعب مونييه بالتالي إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط أكسل فيتسل والمهاجم ثورغان هازار بإشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

وسيلعب مونييه بالتالي إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط أكسل فيتسل والمهاجم ثورغان هازار بإشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

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