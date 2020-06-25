نتنياهو: على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه "يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية".

وفي كلمة له باحتفال تخريج فوج جديد من الطيارين الحربيين قال نواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل ضدها دون هوادة: أولاً، نتصدى باسمرار للمحاولات التي تقوم بها إيران ويقوم بها عملاءها للتموضع عسكريًا في سوريا. يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية".

وأضاف نتنياهو: "ثانيًا، نعمل ضد مساعي أعدائنا لتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وغيرهما من المناطق، وثالثًا، وهذا هو أهم شيء، لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

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وأشار نتنياهو إلى "إن إيران تواصل الكذب على المجتمع الدولي بشأن مساعيها للحصول على قنبلة نووية".

وقال: "إنني أدعي ذلك منذ سنوات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك ذلك الآن أيضًا. فقبل أسبوعين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تسرّع وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما يشكل في الحقيقة استمرارا لانتهاكها للاتفاقية النووية التي أبرمت مع الدول العظمى".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدا إلى إيران قائلا: "كل من يحاول الاعتداء علينا، يعرّض نفسه لخطر أكبر سبعة أضعاف. إن الهدف من الكفاح الذي نخوضه ضد للعدوان الإيراني في المنطقة يتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن أنفسنا، عن دولة إسرائيل، لكن هذا الكفاح وهذا الجهد يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة كلها".