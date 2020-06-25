وفد أمريكي يزور إسرائيل لبحث خطة ترامب للسلام

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض لـ"الخليج 365" إن وفدا أمريكيا سيصل إلى إسرائيل في الساعات القادمة من أجل مزيد من الاجتماعات مع الإسرائيليين حول تطبيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن اسمه، ردا على سؤال ”الخليج 365” إن الوفد سيضم المبعوث الأمريكي الخاص آفي بيركوفيتش وعضو اللجنة الإسرائيلية –الأمريكية لرسم الخرائط سكوت ليث والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو "عقد المزيد من الاجتماعات والتحليل".

وتأتي مغادرة الوفد الأمريكي قبل أقل من أسبوع من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشروع بتنفيذ خطة الضم وبعد انتهاء مداولات في البيت الأبيض استمرت عدة أيام حول الضم.

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وأكد المسؤول الأمريكي اختتام المداولات وقال: "كانت اجتماعات هذا الأسبوع مثمرة" ولكنه استدرك: "لا يوجد حتى الآن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لتنفيذ خطة ترامب".

وكانت مصادر أمريكية وإسرائيلية وصفت المداولات التي جرت في البيت الأبيض بأنها حاسمة بنسبة لمضي إسرائيل قدما في خطة الضم.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان عدم وجود موافقة أمريكية على الشروع بخطة الضم سيؤدي إلى تنفيذ خطوات ضم رمزية أم تأجيل مخطط الضم بأكمله.

وكانت فلسطيني والدول العربية أعلنت رفضها لخطة الضم الإسرائيلية محذرت من عوقبها الوخيمة على المنطقة.

كما عارض المجتمع الدولي الخطة القاضية بضم 30% من الضفة الغربية ودعا إسرائيل للتراجع عنها باعتبارها انتهاك للقانون الدولي.