قيادي فلسطيني: نخوض معركة مفتوحة لإفشال خطة الضم

قال الدكتور فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأربعاء، إنه تم البدء في تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ ضمن خطة متكاملة لمواجهة خطة الضم.



وأكد أبو عيطة لـ"الخليج 365": "لدينا خطة فلسطينية تمثلت في أول موقف اتخذته القيادة الفلسطينية في التعبير عن رفضها للضم وتحشيد الموقف العربي والدولي ونجحت في ذلك حيث بات الموقف الاسرائيلي والامريكي معزولا".

وأضاف: "اليوم بدأنا في تصعيد المقاومة الشعبية والتي انطلقت من خلال المهرجان على أرض الأغوار بمشاركة آلاف المواطنين والقيادات والمستوى الدولي".

واحتشد آلاف الفلسطينيين في مدينة أريحا بالضفة الغربية، الإثنين الماضي، للتعبير عن رفضهم لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية بالضفة.

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وانضم دبلوماسيون عرب وأجانب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية أخرى للفعالية؛ للتعبير عن مساندتهم للموقف الفلسطيني الرافض لهذا المخطط الإسرائيلي.

وأشار القيادي في حركة فتح، إلى أن كل الفصائل الفلسطينية عبرت عن رفضها لمشروع الضفة وقال: "نحن في حركة فتح والسلطة موقفنا واضح وصريح برفضه".

وأضاف "نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال لإفشاله وإفشال مخططات بنيامين نتنياهو التي يريد من ورائها تدمير القضية الفلسطينية من خلال تقويض حل الدولتين ومنع أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية.”

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن كشف اعتزامه الشروع بضم 30٪ من مساحة الضفة الغربية من بينها غور الأردن بدءًا من الأول من تموز/يوليو المقبل، في خطوة لقيت رفضا عربيا ودوليا واسعا.