الاتحاد الأفريقي يشيد بدعم المغرب لدول القارة

أشادت جوزيفا ليونيل كوريا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد القروي والفلاحة، بمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال إرساله مساعدات طبية للعديد من الدول الإفريقية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنه وبتعليمات من الملك محمد السادس، تم الشروع في إرسال مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية من فيروس كورونا المستجد، دون تحديد أجندة الإرسال وترتيب الدول.

وشملت المساعدات ما مجموعه 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من الكلوروكين، و15 ألف علبة من الأزيتروميسين.

Advertisements

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (وكالة رسمية)، عن مفوضة الاتحاد الافريقي، قولها إن هذه المبادرات قد وصلت إلى قلوب الجميع في إفريقيا.

وعبرت عن امتنانها الشديد لهذه الخطوة الملكية الإنسانية، مُعلقة بالقول "سعداء جدا بأواصر الأخوة هذه، وبهذا التضامن في هذه الأوقات العصيبة التي تجتازها القارة ويجتازها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا".

وسبق لمنظمة الصحة العالمية، أن أشادت بدورها بالمساعدات الطبية التي أرسلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعدد من الدول الأفريقية في ظل تفشي جائحة كورونا.