إرهابيون يختطفون 10 من عمال الإغاثة في النيجر

اختطف إرهابيون عشرة من عمال الإغاثة، فيما كانوا يوزعون الطعام على سكان قرية في جنوب غرب النيجر، بحسب منظمة غير حكومية تشغلهم، الخميس.



ودخل المسلحون القرية على متن دراجات نارية بعد ظهر الأربعاء، وأمروا الضحايا أن يتبعوهم، على ما أفادت كاديدياتو هارونا من منظمة برنامج العمل والتأثير في منطقة الساحل.

وأوضحت أنها أول حادث خطف لعمال إغاثة في منطقة تيلابيري، مشيرة إلى أن الخاطفين فروا على متن سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين للمنظمة.

وقالت هارونا إنّ المنظمة، وهي شريك لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عملت في المنطقة قرب الحدود مع بوركينا فاسو ومالي "دون مشاكل" خلال العام الماضي.

وتعرض عامل إغاثة ألماني وراهب إيطالي للخطف في النيجر في العام 2018.

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وباتت المنطقة مخبأ للجماعات الجهادية خلال الفترة الأخيرة.

وسرق إرهابيون في وقت سابق عدة عربات تابعة لمنظمة الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود في المنطقة.

واستخدمت أحد العربات المسروقة من منظمة أطباء بلا حدود في هجوم فاشل استهدف سجنا يأوي إرهابيون قرب العاصمة نيامي.

وتشهد منطقة الساحل، خصوصا مالي والنيجر وبوركينا فاسو، هجمات متزايدة للجماعات الإرهابية رغم نشر قوات حكومية وأكثر من خمسة آلاف عنصر في القوات الفرنسية من قوة برخان، لمكافحة الإرهاب.

وتسببت الهجمات الإرهابية في مقتل نحو 4000 شخص في البلدان الإفريقية الصحراوية الثلاثة العام الماضي، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.