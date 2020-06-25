3 شباب يشعلون النار في طفل للانتقام من والده في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية الحوامدية الجديدة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، واقعة أثارت ردود فعل متباينة بين الأهالي، بعد اتهام مجموعة من الشاب بإشعال النيران في طفل ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في القدمين.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من أهالي قرية الحوامدية الجديدة، بإصابة الطفل "أدهم طه سلطح" البالغ من العمر ٦ سنوات، إثر إقدام 3 شباب في العشرينات من العمر، مقيمين بقرية محلة زياد بمركز سمنود بإلقاء مواد "بنزين" عليه وإشعال النيران فيه بقصد الانتقام من والده الذي يعمل سائق "توكتوك"، وفروا هاربين.

انتقل الرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص التحقيقات الأولية أن السبب وراء الحادث خلافات سابقة بين المتهمين ووالد الطفل في أحد حفلات الزفاف، وقرروا الانتقام من نجله أثناء لهوه أمام المنزل.

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جرى نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام، وتبين من خلال الكشف الظاهري إصابته بحروق في القدمين من الدرجة الثالثة وجرى تحويله إلى مستشفى زفتى لتلقى العلاج اللازم.

التحريات الأولية بينت صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط 2 من المتهمين، ويجري البحث عن المتهم الثالث، لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

حرر محضرًا بالحادث وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.