صور.. ضبط 80 ألف كمامة مجهولة المصدر قبل ترويجها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الخميس، 80 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر في مصنع بدون ترخيص بمنطقة العامرية غربي المحافظة.

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين العامرية بمعاونة إدارة الرقابة، تمكنت من ضبط شقة تستخدم كمصنع بتصنيع الكمامات الطبية بدون إصدار تراخيص من الجهات المختصة، جرى خلالها تحريز الكمية المشار إليها.

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى تشميع الشقة المستخدمة في تصنيع الكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.

وأشار في بيان صحفي لمديرية التموين، اليوم الخميس، إلى أن الحملة تأتي بناءا على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة المصانع غير المرخصة والتي تسبب خسائر للاقتصاد القومي لاعتمادها على خامات مجهولة المصدر ما يعد إضرارا وغشا تجاريا للمستهلك.