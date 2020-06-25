تعافي 24 حالة جديدة من "عزل كورونا" في المستشفى الجامعي ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، تعافي وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي.
وأوضح أن ذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي والخروج إلى 68 حالة حتى الآن.
وأشاد الدكتور منصور حسن بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.
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