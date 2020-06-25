وقعت الحكومة الفلسطينية مع إسبانيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين الجانبين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020 إلى 2024.

ووقع الاتفاقية عبر الانترنت وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ونظيرته الإسبانية ارناتشا جونزيلاس لايا بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. الفلسطيني رياض المالكي ونظيرته الإسبانية ارناتشا جونزيلاس لايا بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. وذكر بيان حكومي فلسطيني أن الاتفاقية تشمل دعم قطاع التشغيل خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، ودعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا. قطاع التشغيل خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، ودعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تدعم فلسطين بـ100 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.