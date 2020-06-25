وزير الصحة اللبناني: كورونا من الناحية الوبائية تحت السيطرة

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن وضع فيروس كورونا في لبنان من الناحية الوبائية، يعد جيدًا وأن الأمور تحت السيطرة، مشيدًا بنسق التعامل الذي يتبعه الجيش اللبناني لمنع انتشار فيروس كورونا في الوحدات والمقارالعسكرية.
على مستوى مهني يتفق مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وقال وزير الصحة اللبناني – خلال تفقده ووزيرة الدفاع زينة عكر أحد المستشفيات العسكرية اليوم الخميس، إن المؤسسة العسكرية أنجزت قسما طبيا للتعامل مع فيروس كورونا،
وأثنى وزير الصحة اللبناني على سرعة الإنجاز التي يتحلى بها الجيش اللبناني والمقترن بالشفافية، وإجراءات الحماية المشددة من فيروس كورونا التي تتبعها المؤسسة العسكرية.
وسجل في لبنان 1662 حالة إصابة بفيروس كورونا و33 حالة وفاة جراء الفيروس.
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