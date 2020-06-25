بوتين يتلقى من عاهل البحرين برقية تهنئة بمناسبة عيد النصر

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة، بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وفقًا لما أروده موقع روسيا اليوم.

وأعرب آل خليفة في البرقية، التي بعثها أمس

الأربعاء، عن "أطيب وخالص تهانيه للرئيس" بهذه المناسبة متمنيا "لروسيا الصديقة دوام التقدم والرفعة والازدهار".

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وأشاد الملك حمد "بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين في مملكة البحرين

وروسيا وما تشهده البلاد من تطور ونمو".

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو من كل عام بعيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى التي لعبت الدور الأهم في دحر ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، لكن هذا العام تم تأجيل الاحتفالات والفعاليات الرسمية إلى يوم 24 يونيو بسبب جائحة فيروس كورونا.