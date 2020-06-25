الشرطة الأمريكية تطرد ثلاثة ضباط خططوا لذبح السود

طردت إدارة الشرطة في ويلمنجتون بولاية كارولينا الشمالية، ثلاثة من الضباط بعد تسجيل صوتي لهم، يستخدمون فيه عبارات عنصرية، ويناقشون خططًا لـ"ذبح" السود في حرب أهلية أخرى، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.
جيلمور، سجلوا بطريق الخطأ حديثهم في سيارات الدورية.
وقالت القناة اليوم الخميس، إن رجال الشرطة، مايكل بينر، وجيسي مور، وجيمس
وأوضحت القناة، أن محادثة الضباط تم اكتشافها بالصدفة، حيث كانت رقيبة تجري مراجعات فيديو روتينية عندما وجدت مقطعا طويلا من الضابط بينر، سجل عن طريق "تفعيلعرضي"، وبعد الاستماع إلى المناقشة العنصرية، نبهت أحد الرؤساء الذي بدأ تحقيقا داخليا.
يشار إلى أن حادثة وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء اعتقاله، والتي اعتبرت أنها نابعة من دوافع عنصرية، أشعلت غضبا شعبيا أدى إلى اندلاع احتجاجات في شتى أنحاء البلاد، تطالب بوضع حد لعنف الشرطة والعنصرية التي لا يزال كثير من السود يعانون منها.
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