لتجنب الانهيار المالي.. الهيئات الاقتصادية في لبنان تدعو لإصلاحات ضرورية

دعا تجمع "الهيئات الاقتصادية اللبنانية" إلى سرعة إجراء الإصلاحات الضرورية المطلوبة بما ينقذ البلاد من انهيار مالي واقتصادي كبير قد يتعرض له، مؤكدة أن لبنان أصبح في وضع مخيف وحالة من التداعي السريع، التي قد تطيح بكل ثروات البلد ومكتسبات الناس وأرزاقهم ومعيشتهم.



وأشارت الهيئات الاقتصادية اللبنانية والتي تمثل تجمعا

لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان، في بيان لها عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم، إلى أن أبرز مظاهر الانهيار الذي تتعرض له البلاد، هو الهبوط الكبير والسريع لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، مشددة على أن اللبنانيين "يتعرضون لخطر وجودي محدق بهم، والشعور بالخوف والقلق أصبح ينتابهم جميعا وبشكل دائم".

وأكدت الهيئات الاقتصادية، على أن السلطة السياسية يتعين عليها سريعا، ومن دون تردد، اتخاذ الإجراءات الفعلية والمناسبة، وإقرار حزمة إصلاحات تشكل المدخل للحصول على التمويل اللازم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، معتبرة أن كل من يعرقل الإصلاح في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها لبنان يجب أن يتهم بالخيانة الوطنية.