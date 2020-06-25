النرويج تعتزم فتح الحدود أمام السياح الأوروبيين

قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الخميس، إن بلادها تعتزم فتح حدودها أمام السائحين من ألمانيا وبقية دول منطقة اليورو، ومعاهدة شنجن بمجرد أن تسمح أعداد الإصابة بفيروس كورونا في أي من هذه البلاد بذلك، دونأضرار.
وأضافت سولبرج في مؤتمر صحفي بالعاصمة أوسلو: أن حكومتها تعتزم تطبيق ذلك بدءا من منتصف يوليو المقبل، من دون تطبيق قواعد الحجر الصحي.
والشرط الوحيد الذي وضعته رئيسة الوزراء، هوأن تكون عدوى كورونا في البلد الذي يسمح لمواطنيه بالذهاب إلى النرويج تحت السيطرة، أي أن أعداد العدوى تتراجع هناك.
ومن المقرر أن تصدر السلطات الصحية في النرويج قائمة بأسماء البلدان والمناطق التي ستسري عليها ضوابط الحد من التواصل الاجتماعي بناء على أعداد الإصابات فيها بحلول منتصف الشهر المقبل.
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