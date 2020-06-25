شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاعًا بنحو ضعفين مقارنة مع أرقام اليوم السابق.
653 إصابة أمس، وذلك بعد أن شهد معدل الإصابات الجديدة تراجعا على مدى خمسة أيام متتالية، وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة 307980.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، عن رصد 1118 إصابة جديدة بالوباء، مقابل
وأكدت الوزارة في تقريرها، اليوم، رصد 149 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى خلال 24 ساعة (مقابل 154 وفاة أمس و171 وفاة الثلاثاء)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة إلى 43230 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تُسجل 1118 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.