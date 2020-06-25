الولايات المتحدة: 1.8 مليون طلب جديد لتعويضات البطالة

قدم 1،8 مليون أمريكي الأسبوع الماضي، طلبات للحصول على إعانات بطالة، وذلك بحسب أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تسريحهم من العمل ولو مؤقتا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 47،2 مليون شخص.

ويظهر عدد الطلبات الجديدة انخفاضا، إذ يمثل تراجعا ب 60 ألف طلب فقط مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما تظهر أرقام

البطالة أن معدل الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات اعتبارا من الأسبوع المنتهي في 13 يونيو، انخفضت بنصف بالمئة إلى 14،1 %.

ويتضمن الرقم أكثر من 728 ألف و120 شخصا قدموا اعتبارا من الأسبوع الماضي، طلبات للحصول على إعانات بطالة في إطار برنامج يشمل أشخاصا غير معنيين عادة

بهذه الإعانات، وفق وزارة العمل.

وتراجعت وتيرة طلبات الإعانة الأسبوعية، بعد أن بلغت الذروة في أواخر مارس، وبدأت العديد من الولايات إعادة فتح اقتصادها وإن كان بشكل جزئي، وانخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع من الطلبات من 1،78 مليون إلى 1،62 مليون.

واعتبرت روبيلا فاروقي، من مؤسسة هاي فريكوينسي إيكونوميكس لأبحاث الاقتصاد، أن ذلك مؤشرا إيجابيا حتى مع إظهار البيانات أن الأنشطة التجارية، ربما تواجه صعوبات في وقت تحاول الولايات استئناف النشاط وسط زيادة في حالات الإصابة بالفيروس.