جديد النظام السوري.. قوات خاصة لحماية صور بشار الأسد!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وذكر موقع أورينت نت أنه حصل من مصادر خاصة داخل مدينة السلمية على صورة توثق إزالة صورة الأسد.

وفي الأيام الأخيرة تشهد مدينة السلمية مظاهرات تخللها هـ.جمات عديدة على صور بشار الأسد وتـ.مزيقها.

كما يرى ناشطو مدينة السلمية أن رضوخ النظام لإزالة الصورة أمر مهم جداً مؤكدين أنهم مستمرين حتى تحقيق أهداف الثورة.

واستنفرت قوات الأسد وشبيحته في المدينة بعد الهجـ.وم المتكرر من الأحرار على الصور.

كما أن نظام الأسد قام بفرز قوات خاصة لحماية الصور حسب ما نقل ناشطون ومع هذا لم تسلم الصور من أيادي الأحرار.

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في ذات السياق نقلت أورينت عن مصدر محلي في السلمية أنهم متضامنين مع السويداء معتبرين أن إزالة صورة الأسد من الساحة الرئيسية أولى الخطوات.

حيث قام أحرار السلمية بتلـ.ويث الصورة بمياه المجارير الصحية مما اضطر شبيحة الأسد لتنظيف الصورة، وتعيين حارسين لها.

وعاود ناشطو السلمية الكرة لكن هذه المرة بالدهان، فسارع شبيحة الأسد إلى تنظيفها مرة ثانية وأوقف الحارسين لعدة أيام.

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أخيراً وعلى الرغم من الحراسة المشددة قام الثوار باستهداف الصورة ذاتها، فاضطر الشبيحة لإزالتها بعد إخفاقهم بتنظيفها.

كما أكد المصدر ذاته أنهم استهدفوا صورتين أيضاً، في مكان يعتبر أساس التشبيح، وهو شعبة حزب البعث في المدينة.

الجدير بالذكر أن أهالي السلمية قاموا بتـ.مزيق صور الأسد عام 2011 وعند محاولة النظام نشر الصور مرة أخرى تم رميها بالدهان والفضلات.