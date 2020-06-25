كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تتوقع موعد الحصول على لقاح ناجح ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إننا "نأمل في أن نحصل على لقاح ناجح ضد كورونا، ومن الممكن أن يحدث هذا في غضون عام واحد وربما أسرع بشهرين في حال تسارع هذه الجهود".

وشدد "غيبريسوس" على ضرورة أن يكون أي لقاح ناجح سلعة عامة على مستوى، مشيرا إلى المنظمة وضعت إطارا لتوزيع المصل بعد الحصول عليه، لكن هذا البرنامج بحاجة إلى تأييد سياسي في كل أنحاء العالم.

وتأتي تصريحاته في الوقت، الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة على أنها أدرجت 141 مصلا محتملا ضد كورونا في قائمتها للقاحات العمول بها حالياً، وبدأت نحو 20 منها مرحلة الاختبارات السريرية,

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وأعربت سلطات بعض الدول، بينها الولايات المتحدة وروسيا، عن أملها في أن تبدأ إنتاج لقاحاتها ضد فيروس كورونا للاستخدام الجماعي حتى أواخر العام الحالي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,216 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.