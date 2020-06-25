كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قليل الخبرة.. "تميم" يغرق قطر خلال سنوات توليه الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن مرت سبع سنوات على فترة حكم تميم بن حمد لإمارة قطر وفي استعداداته للاحتفال بهذا اليوم، قامت المعارضة بعرض كشف حساب وتنغيص الحياة عليه، بعد أن تسبب في أغرق قطر، ووصفوه بقليل الخبرة والصغير على الحكم.

وبحسب موقع "مباشر قطر"، فإن "تميم رغم صغر سنه وسنواته القليلة في الحكم، بعد الانقلاب على والده، إلا أن تاريخه حافل بالجرائم في حق شعبه".

وشهدت الدوحة أيضًا في ظل حكم تميم سلسلة من الإضرابات العمالية من جانب العمال الأجانب، اعتراضًا على الأوضاع المأساوية التي يعيشون فيها، الأمر الذي صاحبه تدخل واسع للمؤسسات الحقوقية الدولية.

والعاصمة القطرية شهدت في ظل حكم تميم استضافة المئات من عناصر جماعة "الإخوان" وتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث احتلت الدوحة المركز الثاني بعد إيران في استضافة أكبر عدد من الإرهابيين، كما ضمت جرائم تميم في حق شعبه تواجد عشرات الآلاف من الجنود الأتراك في الدوحة بموجب اتفاق جائر.