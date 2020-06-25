كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل: تمديد حظر دخول الأجانب إلى بداية أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد حظر دخول الأجانب حتى بداية شهر أغسطس القادم، لافتة إلى أنها "أبلغت وكالات تنظيم السفر بهذا الإجراء"، حسب ما ذكرت وكالة "Ynet" الإسرائيلية.

وأوضحت الوكالة الإسرائيلية: أنه يمنع دخول أي شخص غير إسرائيلي أو من غير المقيمين الدائمين في إسرائيل، بما في ذلك رحلات العبور.

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت في وقت سابق، تمديد حظر دخول الأجانب، المفروض في محاولة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" حتى 1 يوليو.