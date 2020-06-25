كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بومبيو: لن نتخلى عن تمديد حظر السلاح المفروض على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، مشددا على أن "واشنطن لن تتخلى عن تمديد حظر السلاح المفروض على طهران"، مضيفاً أن "حملتنا للضغط على إيران، نهج صائب ونجحت في حرمانها من موارد تمول بها المنظمات الموالية لها".

واكن بومبيو، قد أعرب يوم أمس الأربعاء، عن أمله في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر السلاح المفروض على إيران، وذلك بعد ساعات من نشره خريطة تظهر المخاطر المرتبة على رفع الحظر.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده:" نأمل أن يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي داعم لتمديد حظر السلاح على إيران"، المفترض أن ينتهي في أكتوبر المقبل، مشدداً على أن "منع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش منشآتها يطرح الكثير من الأسئلة".

وكان بومبيو، قد نشر ليل الثلاثاء/ الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تتحدث عن حظر توريد السلاح لإيران مرفقة بخريطة تظهر الأخطار التي ستلحق بدول عديدة، بينها أوروبي في حال إنهاء الحظر.