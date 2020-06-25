كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: حالة جائحة كورونا تتدهور على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، بأن جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" تتدهور بشكل عام في دول العالم، رغم تحسن الأوضاع الوبائية في بعض المناطق خاصة قارة أوروبا. وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس: إن "جائحة كورونا تتراجع حالياً في أوروبا لكنها تتدهور على النطاق العالمي". وتوقع "غيبريسوس" أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأسبوع المقبل 10 ملايين حالة، بينما تصل حاليا إلى 9.2 مليون، كما يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 500 ألف شخص. وشدد على أن العالم لا يمكنه بعد انتهاء الجائحة العودة إلى حالته السابقة، مؤكدا على ضرورة بناء حياة طبيعية جديدة ستتميز بمزيد من العدالة والإيكولوجية وستسهم في تفادي التغير المناخي. Advertisements

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,573 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,210 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.