كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يرفض خضوع "ترامب" للحجر الصحي التي تشترطه نيوجيرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "جود دير" فى تصريحات صحفية: إن "رئيس الولايات المتحدة ليس مدنيا"، مؤكداً على أن قرار إخضاع زوار الولاية لحجر صحي مدته 14 يوماً لا ينطبق على الرئيس".
وأضاف: "جميع من هم في محيط الرئيس، بمن فيهم فرق العمل والزوار والصحفيين أجروا فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائج تحاليلهم سلبية".
ومن الجدير بالذكر أن عدد من كوادر "حملة ترامب" أصيبوا بفيروس كورونا قبل أيام أثناء التحضير لتجمع دعم الرئيس في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,573 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,210 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.