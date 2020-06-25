كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البيت الأبيض يرفض خضوع "ترامب" للحجر الصحي التي تشترطه نيوجيرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جود دير

أفاد الناطق باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، بأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يخضع للحجر الصحي، التي تضعه نيوجيرسي كشرط عند زيارته للولاية في نهاية هذا الأسبوع".

وقال "جود دير" فى تصريحات صحفية: إن "رئيس الولايات المتحدة ليس مدنيا"، مؤكداً على أن قرار إخضاع زوار الولاية لحجر صحي مدته 14 يوماً لا ينطبق على الرئيس".

وأضاف: "جميع من هم في محيط الرئيس، بمن فيهم فرق العمل والزوار والصحفيين أجروا فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائج تحاليلهم سلبية".

ومن الجدير بالذكر أن عدد من كوادر "حملة ترامب" أصيبوا بفيروس كورونا قبل أيام أثناء التحضير لتجمع دعم الرئيس في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما.