كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تحذر تركيا وحكومة السراج: لا تقتربوا من سرت (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إيطاليا رسالة حاسمة إلى حكومة فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، والرسالة صريحة وواضحة "لا تقتربوا من سرت"، وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير خارجية إيطاليا برئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ودعا الوزير الإيطالي إلى ضرورة بدء العملية السياسية في ليبيا وإنهاء وجود الميليشيات والمرتزقة الموالين لتركيا، ورفض أي محاولة لتقسيم ليبيا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وتتفق تصريحات إيطاليا مع الرؤية المصرية؛ حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن محور "سرت - الجفرة" "خط أحمر" بالنسبة إلى مصر ممنوع الاقتراب منه أو استهدافه من قبل تركيا.

وأكد "السيسي" على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا أصبح شرعياً، وبدوره أكد الجيش الليبي جاهزية قواته للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، ولن يُسمح للميليشيات بالتقدم نحو سرت.

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وقال: إن الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها وأن إنهاء الغزو التركي في ليبيا ضمان للأمن القومي لدول أفريقيا.