كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق.. تسجيل أول حالة وفاة بكورونا داخل البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان العراقي، الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة بعد إعلان الدائرة الهندسية في مجلس النواب، عن وفاة رئيس قسم الصيانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكرت الدائرة الهندسية، في بيان: "ننعى أحد أعمدتنا، فقيدنا الراحل رئيس قسم الصيانة المهندس نبيل خليل اسماعيل، بعد إصابته بمرض كورونا"، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن إصابة ستة نواب عراقيين بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن البلاد في طريقها للدخول في مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الصحة العراقية، في بيان: إن "الأيام الماضية شهدت تصاعدا غير مسبوق في أعداد الإصابات، مما يشير إلى قرب دخول الوضع الوبائي في مرحلة الذروة للتفشي، وما تشكله من خطر كبير على المواطنين وضغط على المنظومة الصحية".

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وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كورونا" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.