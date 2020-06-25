كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليتوانيا ترفض اجتماع رؤساء دول البلطيق وسط خلاف الطاقة النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسيدا، حضور اجتماع مخطط له مع نظيريه الإستوني واللاتفي، اليوم الخميس، قائلًا، إنه فعل ذلك بعد فشل الدول في الموافقة على حظر شراء الكهرباء من محطة جديدة للطاقة النووية في روسيا البيضاء.

وقال المتحدث باسم "نوسيدا"، لوكالة "رويترز"، في بيان: "رأي الرئيس هو أنه يجب الانتهاء من المفاوضات أولا."

وقال مكتب الرئيسة الإستونية، الذي استضاف الاجتماع، إن "نوسيدا"، الذي يتعامل مع تعديل وزاري لفريقه قرر البقاء في الوطن في اللحظة الأخيرة بسبب الشؤون الداخلية".

تعتبر ليتوانيا محطة الطاقة النووية، التي بنتها شركة Atomstroyexport الروسية بالقرب من عاصمتها وتمولها موسكو بقرض قيمته 10 مليارات دولار، تهديدًا لسلامتها وأمنها القومي، وهو أمر لا توافق عليه روسيا البيضاء.

Advertisements

لدى ليتوانيا قانون يحظر جميع مبيعات الطاقة البيلاروسية بعد تشغيل محطة الطاقة.

تريد ليتوانيا أن توقع جميع الدول الثلاث على حظر مبيعات الكهرباء البيلاروسية بعد دخول المحطة النووية على الإنترنت، مما يؤيد مسودة اتفاقية سابقة تعهدت فقط بالمساعدة في منع بيع الطاقة في ليتوانيا.

وقالت كيرستي كاليولايد، رئيسة إستونيا، للصحفيين: "رئيسا إستونيا ولاتفيا قالا إنهما ما زالا يؤيدان الاتفاق الأولي. نترك لحكوماتنا مواصلة المناقشات حول الكلمات الدقيقة إذا كانت بحاجة إلى تعديل".