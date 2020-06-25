كتب هاني نصر العربي في الخميس 25 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكونغو تعلن انتهاء تفشي فيروس إيبولا في الشرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى ثاني أكبر تفشي لفيروس إيبولا في الكونغو بعد عامين تقريبًا وأكثر من 2200 حالة وفاة، حتى مع استمرار تفشي الفيروس على الجانب الآخر من البلاد، حسبما أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الخميس.

وقال وزير الصحة، إيتيني لونغوندو، للصحفيين: "بالمقارنة مع التفشيات السابقة، كانت هذه الأخيرة هي الأطول والأكثر تعقيدًا والأكثر فتكًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "لونجدوندو"، أنه يتوقع أن تكون الاستجابة هناك أسهل لأنه في جزء أكثر استقرارًا من البلاد حيث تم السيطرة على الوباء السابق في 2018 بسرعة.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "لم يكن الأمر سهلاً وبدا في بعض الأحيان وكأن المهمة مستحيلة."

على الرغم من اللقاحات والعلاجات الفعالة التي عززت معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير، إلا أن التفشي امتد حيث كافح المستجيبون الأوائل للوصول إلى النقاط الساخنة للفيروسات في شرق الكونغو المضطرب.

عانت الكونغو من 11 حالة تفشي للإيبولا منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر الإيبولا في عام 1976، أي أكثر من ضعف أي دولة أخرى.

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غاباتها الاستوائية هي مستودع طبيعي للفيروس، والذي يسبب القيء والإسهال الحاد وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم.

وشهد هذا التفشي 3463 حالة مؤكدة ومحتملة و 2277 حالة وفاة.

على الرغم من احتفال مسؤولي الصحة بنهاية وباء إيبولا، فإنهم يواجهون آخر غير مرتبط بأكثر من 1000 كيلومتر (620 ميل) في مدينة مبانداكا الغربية.

وشهد هذا التفشي، الذي أعلن في الأول من يونيو، ما يصل إلى 24 حالة حتى الآن، بما في ذلك 13 حالة وفاة.

في شرق الكونغو، كان بعض قادة المجتمع المحلي والسكان المحليين يشككون في الاستجابة لأنهم يعتقدون أن الإيبولا غير موجود أو مستاء من تجاهل المانحين له.

تعرضت مراكز العلاج للهجوم من قبل مقاتلي المليشيات الذين ينشطون بالقرب من حدود الكونغو مع أوغندا ورواندا، ومن قبل السكان المحليين الغاضبين.

حدث أكبر تفشي للإيبولا في التاريخ في غرب أفريقيا من 2013-2016. وقتل أكثر من 11300 شخص معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.