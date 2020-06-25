الشرطة تستدعي مغني راب في طنجة بسبب فيديو مخل بالحياء

استدعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في مدينة طنجة، مغني الراب “ليامسي”، على خلفية مقطع فيديو، انتشر أخيرا، ظهر فيه مع فتاتين في وضعية مخلة بالحياء.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن رئيس قسم الجريمة المعلوماتية في مصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة وجه استدعاء “ليامسي” بتاريخ 23 يونيو الحالي، بأمر من النيابة العامة، نتيجة الضجة، التي خلقها مقطع الفيديو المذكور.

وتسرب، قبل مدة قصيرة، مقطع فيديو للرابور الشاب إسماعيل، الشهير بلقب “ليامسي”، ظهر فيه مع فتاتين بلباس مغر، ترقصان فيه معه بطريقة خادشة للحياء.

ويرجح أن يواجه مغني الراب الشاب تهمة الاخلال بالحياء العام، بعد انتشار مقطع الفيديو المثير للجدل.