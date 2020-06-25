انتهاء مفاوضات الإدارة الأميركية بشأن الضمّ دون قرار نهائيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الخميس إنه لم يتمّ اتخاذُ قرار نهائي بشأن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية المُحتلّة، رغم المفاوضات والاجتماعات التي عقدتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية تناقش ما إذا كانت ستعطي إسرائيل، "الضوء الأخضر" لضمّ المستوطنات، وإذا أعطتها الموافقة لذلك، سيكون السؤال عن الكيفيّة التي سيتمّ فيها ذلك، مشيرة إلى أن "الجدول الزمني" لمخطط الضم غير واضح كذلك، رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد حدد موعدًا لذلك في 1تموز/ يوليو.

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب والمسؤولين الإسرائيليين يدرسون "عدة خيارات للضم"، بما في ذلك ضمٌّ تدريجي في عدة مناطق، موضحةً أن "هذا يمكن أن يُسهّل على واشنطن عندما يتعلق الأمر بتقديم خطتها لحلفائها في الدول العربية، التي أعربت بالفعل عن معارضتها للضم".

ووفقًا لهذه الخطة، ستضم إسرائيل مناطق مختلفة بشكل تدريجيّ، وليس ضمّ مساحة كبيرة من الأراضي المُحتلة، مرة واحدة، على أن يتمّ جزءٌ من الضمّ، فيما سيُستكملُ مخطط ضمّ الأجزاء المتبقية، والتي لم تُحدّدها الصحيفة، بعد الانتخابات الأميركية المُقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، المُقبل.

وأضافت الصحيفة أن "سيناريو يفوز فيه ترامب بولاية ثانية"، يعني استئناف الضم، فيما سيُوقف الضمّ، في حال فوز مرشّح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالرئاسة، على حدّ قول الصحيفة.

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وذكرت أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي ذهب إلى واشنطن للمشاركة في المفاوضات، سيعود إلى إسرائيل نهاية هذا الأسبوع الجاري، وسينضم إليه موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش.

وأوضحت أن فريدمان وبيركوفيتش سيلتقيان، مع نتنياهو ورئيس الحكومة الإسرائيليّة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تُسمّهم؛ لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.

وتأتي هذه الأخبار، بعد أن قال وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إنّ قرار الضمّ في الضفة الغربية المحتلّة "يرجع للإسرائيليين"ـ في تصريحات جاءت بعد اجتماع عقد في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء – الأربعاء، لنقاش مخطّط الضمّ، شارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وبومبيو، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، وموفد الرئيس الأميركية إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، ونائب الرئيس، مايك بنس؛ بينما لم تتأكد مشاركة ترامب.

وأضاف بومبيو أنّ الولايات المتحدة "تتحدث إلى كافّة دول المنطقة حول هذا المسار"، وأن هدف الولايات المتحدة هو أن تنجح "خطّة السلام" في إشارة إلى "صفقة القرن"، فيما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء أمس، إنه يقدّر أن الضم سيحدث في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضاف كوهين: "لدينا شباك فرص لشهرين أو ثلاثة لفرض السيادة"، وهو المصطلح الإسرائيلي للضمّ، وأضح أن "أحدًا منا لا يعرف ما الذي سيحدث بعد الانتخابات الأميركيّة، ولا أحد بمقدرته ضمان أننا قادرون على فعل ذلك في المستقبل".