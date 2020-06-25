السفارة اليمنية : إبتداءاً من الشهر القادم يمكن لليمنيين السفر إلى مصر

الخميس 25 يونيو 2020

قال ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالقاهرة، ابراهيم الجهمي أنه يمكن لليمنيين إبتداءاً من الشهر القادم السفر من اليمن إلى مصر، والكشف الطبي الحراري أثناء الوصول .



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وأضاف في بيان صادر عنه، ان هناك إشتراطات صحية تتعلق بالوقاية والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا يلزم بها المواطنين من ضمنها لبس الكمامات وأيضا إشتراطات تلتزم بها خطوط الطيران .

وعبر الجهمي عن شكره للأشقاء في مصر لإدراجهم اليمن ضمن الدول المسموح دخول رعاياها إلى مصر، وعن أمله من اليمنيين أن يلتزموا بالتعليمات المنظمة لذلك .