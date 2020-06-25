شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: إصابات كورونا ستصل 10 ملايين خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف تيدروس في مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء في لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس "وضعا جديدا" يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.
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