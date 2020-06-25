شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جديدة بكورونا في الأردن .. و95 في السودان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1086 إصابة.

وقالت في بيان صحفي : إن الحالات الجديدة تعود لـ 13 أردنياً قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أجنبي قادم عبر الحدود، وحالة لأحد الكوادر العاملة في منطقة العزل الخاصة بالمصابين، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 15 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى787 حالة.

وسجلت السودان 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و8 حالات وفاة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8984 ألف إصابة.

وقالت وزارة الصحة السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 556 حالة وفاة, بينما سجلت 3806 حالات شفاء.