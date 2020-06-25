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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تحذر من تداعيات سلبية للتدخل التركي في العالم العربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إن الدور التركي بطريقته الحالية في العالم العربي غير مرحب به، وإن تداعياته ستكون سلبية في حال استمرت تركيا على هذا النهج.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، ناقشا خلاله العلاقات الإماراتية الأوروبية وقضايا المنطقة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والسودان، كما ناقشا سبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكد الجانبان أن التدخل الأجنبي في ليبيا لا يسبب الضرر لليبيا فحسب وإنما لدول مجاورة والمنطقة كلها.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل ليبي – ليبي للأزمة الحالية، مشيدًا في هذا الصدد بـ“الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية والتي تنطلق من حرصها على استقرار ليبيا“.
وأكد أن“دولة الإمارات رسالتها للعالم أجمع رسالة سلام واستقرار وتنمية، وتتطلع إلى أن تقود جميع هذه الجهود المخلصة إلى حل الأزمة الليبية بما يعود بالخير على الشعب الليبي الشقيق، ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار“
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