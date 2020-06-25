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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر : تركيا تخطط لعملية عسكرية بإتجاه سرت الليبية والوفاق ترفض تفكيك الميليشيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أفادت مصادر لقناة العربية أن تركيا تخطط لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة بإتجاه مدينة سرت الليبية، وذلك بهدف السيطرة على الهلال النفطي .
وقالت المصادر، أن هذا التحرك تزامن مع رفض حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج، تفكيك جميع الميليشيات المسلحة بناءاً على طلب من الولايات المتحدة التي قدمت للوفاق قائمة بالميليشيات التي يجب حلها .
,اضافت المصادر، أن الجيش الليبي رفض أي مبادرة تتضمن انسحابه من سرت والجفرة .
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