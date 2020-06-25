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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين يناشدون النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد خيري وشيرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ناشدت جبهة شباب الصحفيين النائب العام المصري بسرعه التحقيق في العديد من البلاغات المقدمة ضد حسين خيري نقيب الأطباء المصري وشيرين غالب نقيب اطباء القاهره بتهم تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل ونشر اخبار كاذبة.
قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: ان محاكمة خيري وشيرين شعبيا أيضا واجب على كل مصري شريف مهموم بقضايا الوطن المصري والمواطن وذلك لحماية المهنة والمواطنين من شرورهما.
كما وجهت الجبهة رسالة انتقاد شديدة إلي الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء المصري قائلين: ألا يكفيك الصيد في الماء العكر سمعة الأطباء والبلد مهددة وأنت تسعى لتحقيق مصالح انتخابية ضيقة.
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