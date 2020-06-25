انجازات تميم.. اللهث خلف أردوغان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مواد مصورة في ذكري انقلاب تميم الناعم على والده وتولي مقااليد الحكم في قطر.

وتعد أبرز انجازات الأمير المنقلب، هلي لهثه خلف أردوغان خلال استقبال الأخير له في إحدي زيارات تميم لتركيا لاستعطافه والاستقواء به ضد العرب.